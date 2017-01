Actiune de salvare a doi frati, pe viscol, in zona Varfului Parangul Mic

Cei doi tineri au cerut ajutor pe numarul unic al Dispeceratului National Salvamont 0SALVAMONT dupa ce, la caderea serii, au constatat ca s-au ratacit din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.O echipa formata din salvamontisti si jandarmi montani din statiunea Parang a plecat in cautarea celor doi care, din relatarile acestora, s-ar fi aflat intr-o zona din afara domeniului schiabil, dar nu i-au gasit."In zona Varful Parangul Mic, care se afla la altitudinea de 2.074 m, jandarmii montani si salvamontistii nu i-au gasit pe cei doi tineri, dar nici urme ale acestora. In acea zona vizibilitatea era foarte redusa, sub trei metri, iar echipa mixta de salvare a avut de infruntat un viscol puternic", se arata intr-un comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Hunedoara.Jandarmii montani si salvamontistii au continuat actiunea de cautare catre zona Slima. In aceasta zona, in care nu mai era viscol, ci doar zapada de peste 80 cm, jandarmii montani si salvamontistii au descoperit urme care indicau ca doua persoane au coborat catre Cheile Jietului.Astfel, s-a luat decizia ca o alta echipa, formata din jandarmi montani si salvamontisti, sa coboare spre cabana Mija, din Cheile Jietului, unde era posibil sa se afle cei doi tineri. Un echipaj SMURD s-a deplasat la baza muntelui pentru a acorda primul ajutor, in caz de nevoie.In jurul orei 22:00, jandarmii montani si salvamontistii i-au gasit pe cei doi tineri in apropierea raului Jiet."Cei doi erau uzi, obositi si sufereau de frig. (...) Coborasera de pe Varful Parangul Mic pe partie neamenajata, in afara domeniului schiabil, fara se respecte niciun traseu montan, desi pe timpul coborarii au intersectat un traseu fara sa isi dea seama", precizeaza IJJ Hunedoara.Cei doi frati au fost preluati cu un autovehicul de catre jandarmi, iar la Cheile Jietului au fost evaluati de echipajul SMURD. Deoarece au refuzat sa fie transportati la spital, au fost preluati de rudele care au venit intampinarea lor.