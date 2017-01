Cod rosu de interventie in Neamt dupa ce o autoutilitara si un microbuz s-au ciocnit. 7 persoane ranite, dintre care 2 in stare grava. Traficul in zona este blocat

Accidentul a avut loc pe DN 15B Targu-Neamt - Poiana Largului, in zona Pipirig, iar primele informatii arata ca soferul autoutilitarei a intrat pe contrasens, potrivit centrului infotrafic din cadrul Politiei Romane.Conform politiei, cauza probabila a accidentului este oboseala la volan.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Marcel Bucur, a declarat pentru agentiade presa citata ca, in urma impactului, sapte persoane au fost ranite.El a precizat ca unul dintre raniti este in prezent resuscitat, iar altul - soferul unuia dintre autovehicule - este inconstient.La ora transmiterii acestei stiri, traficul in zona accidentului este blocat.