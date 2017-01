Se circula in conditii de ceata pe A2, A3 si pe DN2B - centura municipiului Braila

Politia le recomanda conducatorilor auto sa ruleze cu viteza adaptata, sa mareasca distanta in mers si sa foloseasca luminile de intalnire (daca vizibilitatea va scadea mai mult, trebuie aprinse si luminile de ceata).Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane mai informeaza ca, duminica dimineata, in judetul Neamt, traficul rutier este intrerupt pe DN15B Targu-Neamt - Poiana Largului, in zona Pipirig, din cauza unui accident in care au fost implicate o autoutilitara si un microbuz. Conform primelor informatii, autoutilitara a intrat pe contrasens. Cauza probabila a accidentului a fost oboseala la volan.Ninge slab in nordul Transilvaniei. In pasurile Tihuta (DN17, judetul Bistrita-Nasaud) si Gutai (DN18, judetul Maramures) partea carosabila este umeda (zapada fiind doar in zona acostamentelor).