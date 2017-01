Lia Olguta Vasilescu: Guvernul va adopta saptamana viitoare Ordonanta privind ajutorul de chirie

Ministrul Muncii, Lia Vasilescu, a precizat, sambata, ca guvernul va adopta in sedinta de saptamana viitoare Ordonanta privind ajutorul de chirie pentru persoanele care isi schimba locul de munca in alta localitate, ea aratand ca in acest moment ordonanta este in lucru la minister, scrie Mediafax."Da. Lucram la ordonanta. Saptamana viitoare o aprobam in sedinta de Guvern", a precizat ministrul Muncii pe pagina personala de Facebook, raspunzand astfel unei intrebari referitoare la acordarea ajutorului de chirie pentru cei care isi schimba locul de munca in alta localitate - daca se mai acorda si de cand.Totodata, ministrul a facut si o serie de precizari privind numarul de beneficiari ai Ordonantelor de Urgenta aprobate de Guvern in ultimele sedinte.Ministrul Muncii, precizari despre numarul celor care beneficiaza de majorarea veniturilor"Avand in vedere faptul ca in spatiul public au aparut mai multe date nereale privind numarul de beneficiari ai ordonantelor de urgenta aprobate de Guvernul Romaniei in ultimele sedinte, se impun cateva precizari. Numarul de salariati din administratia publica ce beneficiaza de cresterea cu 20 la suta a salariilor este de 131 995 persoane. Numarul de salariati din institutiile de spectacole carora le-a crescut salariul cu 50 la suta este de 3005. Numarul de pensionari care beneficiaza de cresterea punctului de pensie de 1000 lei, de la 1 Iulie, este de 5.076.774.Numarul de pensionari carora le-a crescut pensia de la 400 la 520 lei, de la 1 Februarie, este 1.022.168. Numarul de salariati care beneficiaza de cresterea salariului minim la 1450 lei, de la 1 Februarie, este 1.269.259 salariati. Numarul de pensionari care beneficiaza de eliminarea platii CASS este 2.252.562. Numarul de pensionari care beneficiaza de eliminarea impozitarii pensiilor mai mici de 2000 lei este 1.227.018. Numarul beneficiarilor stimulentului de reinsertie pentru persoanele care se intorc la munca, si care creste de la 500 la 650 lei, este estimat la 62 000, in 2017.Numarul studentilor care beneficiaza de transport gratuit pe CFR, de la 1 Februarie, este 452.609. Numarul de studenti care beneficiaza de cresterea alocarii la 201 lei/student este de 46.416. Vestea buna de la Ministerul de Finante este ca toate masurile prevazute in programul de guvernare PSD vor fi finantate, iar la negocierile cu Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, de ieri, nu s-a pus problema problema ca vreuna dintre aceste categorii sociale sa nu beneficieze de cresterile aprobate de guvern. Promisiunile din campanie vor fi respectate!", a scris Lia Olguta Vasilescu, sambata, pe pagina de Facebook.