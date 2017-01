Alina Bica, despre anchetarea lui Coldea: La cat de influenti sunt, nu se va intampla ceva. E o perdea de fum

"Eu sunt rezervata, nu cred ca se va intampla ceva semnificativ, dar e doar convingerea mea. La cum sunt dumnealor, la cum sunt pozitionati si cat de influenti sunt, nu cred ca se va intampla ceva. Da, cred ca va fi ca in 2007, cred ca e o forma de a scoate serviciul, de a pune o perdea de fum. Asta este convingerea mea, acum o sa vedem, poate sunt eu prea sceptica. O multime de persoane au discutat si au spus in fata instantelor de judecata lucruri care le cunosteau si nu s-a intamplat nimic, faptul ca denuntul in ceea ce il priveste s-a clasat dupa cateva zile fara niciun fel de verificare", a declarat Alina Bica, sambata, pentru agentia citata.Fostul procuror sef al DIICOT sustine ca il considera pe Florin Coldea implicat in operatiunea de filaj asupra sa si a Elenei Udrea la Paris."Eu am afirmat public ca eu cred ca are implicare, ca stia si ca aparitia pozelor este legata de persoana domniei sale", a adaugat Bica.Aceasta sustine ca in situatia de fata Laura Codruta Kovesi ar trebui "sa beneficieze de tratamentele" de care au avut parte si alti magistrati asupra carora au planat suspiciuni."Cred ca doamna Kovesi ar trebui sa beneficieze de tratamentele pe care le-a recomandat in cazul altor persoane aflate in pozitia dumneaei.. Cred ca regulile pe care le-a tot proclamat la televizor si in spatiul public referitor la suspiciuni si anticoruptie ar trebui sa si le aplice, sa ii fie aplicate si dumneaei. Eu cred ca suntem egali in fata legii toti,nu?! Probabil nu comenteaza declaratiile unui inculpat fugar, dar procurorii si dumneaei au stiut sa ia de bune declaratiile altor inculpati arestati, pe care le-au considerat foarte credibile. Cred ca ar trebui sa isi aplice ei insasi propriile reguli si propriile proceduri pe care le-a aplicat altora, asa cred", declara Alina Bica.Serviciul Roman de Informatii a anuntat joi ca la nivelul serviciului a fost constituita o comisie de verificare, pana la finalizarea acestora, prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, fiind pus la dispozitia directorului structurii.Sebastian Ghita a difuzat, pe postul Romania TV, sapte inregistrari in care face declaratii despre Florian Coldea, prim-adjunctul directorului SRI, si Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, sustinand ca avea o relatie de prietenie cu acestia.In cazul Alina Bica, judecata in mai multe procese la cererea DNA, instanta suprema era asteptata sa pronunte joi prima decizie in dosarul in care fost sefa a DIICOT, Alina Bica, este acuzata ca ar fi primit bani de la omul de afaceri Horia Simu. ICCJ a hotarat sa repuna cauza pe rol pentru a se discuta schimbarea de incadrare juridica.Bica sustine ca vede decizia ca una "buna" si ca spera la achitare."Consider un pas inainte in a arata ca nu sunt faptele de care am fost acuzata. Consider un lucru bun si cred ca in final se va incheia cu achitare.", a adaugat Alina Bica.