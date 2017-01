Se mentine riscul mare de avalanse la Balea Lac. In Bucegi, riscul a scazut

"Riscul declansarii avalanselor este dat mai ales de posibilitatea ruperii placilor de vant de pe versanti chiar si la supraincarcari slabe, pe numeroase pante suficient de inclinate", spun meteorologii de la Serviciul Regional de Prognoza a Vremii Sibiu, despre riscul din Muntii Fagaras.Sub altitudinea de 1.800 de metri, in masivul Fagaras (versantul nordic), riscul de avalansa este mai mic, de gradul trei.In Muntii Bucegi riscul de avalansa este mai mic decat in Muntii Fagaras. In Bucegi, la peste 1.800 de metri riscul este insemnat (gradul trei), iar sub aceasta altitudine, riscul este moderat (gradul doi).Cel mai mare strat de zapada din cele doua masive se inregistreaza in judetul Sibiu, la Balea Lac, de 131 cm. Zapada masoara 59 cm laFundata, 63 cm la Predeal, 43 cm la Sinaia si 20 cm la Varfu Omu.