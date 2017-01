Peste 40 de copii aflati intr-un autocar ramas blocat in zapada pe un drum spre statiunea Semenic au fost recuperati de jandarmii montani

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Caras-Severin, Marius Sandulescu, a declarat ca un autocar in care se aflau 42 de copii a ramas blocat in zapada pe un drum spre statiunea Semenic.La fata locului au interevenit jandarmi montani din statiunea Crivaia si salvamontisti, care i-au ajutat pe copii, cu varste cuprinse intre 12 si 13 ani, sa ajunga in statiunea Semenic, unde aveau rezervata cazarea."Misiunea a fost anevoioasa deoarece drumul este inchis intre pasul Prislop si statiunea Semenic. Opt copii au fost transportati de catre Jandarmii Montani cu autovehiculul din dotare, deoarece acestia nu erau echipati corespunzator. In acest moment toti copiii au ajuns la cabana in siguranta", a precizat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Caras-SeverinEl a precizat ca drumul dintre pasul Prislop si statiunea Semenic a fost inchis circulatiei incepand cu ora 9.45, in prezent fiind redeschis, drumarii reusind sa deszapezeasca o singura banda de mers.