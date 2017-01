Se intorc ninsorile. Meteorolog ANM: Va ninge, incepand din noaptea de luni spre marti, in sudul si sud-estul tarii, inclusiv in Bucuresti, si la munte

"In cursul noptii de sambata spre duminica si pe parcursul zilei de duminica va fi ger in intreaga tara. In estul Transilvaniei vor fi temperaturi minime in jurul a -19 grade pana la -20 de grade Celsius. Din noaptea de luni spre marti, cerul se va innora treptat in majoritatea regiunilor, iar in jumatatea de sud a tarii va ninge si vantul se va intensifica. Intensificari de vant vor fi si la munte. Practic, ninsorile incep luni noaptea spre marti si vor fi prezente inclusiv miercuri. Zonele vizate sunt regiunile sudice si de sud-est, inclusiv Bucurestiul. Acestea vor fi insotite de vant care va atinge viteze mai mari in special in Dobrogea si in jumatatea de est a Munteniei sau in Baragan, cat si in sudul Banatului, spulberand zapada. De asemenea, fenomene de viscol vor fi prezente la munte, acolo unde zapada cazuta va fi spulberata. Ninsorile vor cadea, cum spuneam, inclusiv miercuri si vor acoperi zone din Oltenia, Muntenia, Dobrogea. In privinta cantitatilor de precipitatii este destul de greu de precizat, acum, care vor fi acestea, dar stratul de zapada va fi destul de serios", a declarat Jurca.Reprezentantul ANM a precizat ca , in intervalul cu ninsori, valorile termice vor fi negative, iar spre sfarsitul saptamanii viitoare vor cobori pana la-23 de grade Celsius, in estul Transilvaniei."In perioadele cu ninsori, temperaturile vor fi negative in zonele respective, adica undeva intre -5 si cel mult zero grade Celsius, pe timpul zilei de marti, iar apoi intre -7 si -2 grade Celsius, miercuri. Totodata, catre sfarsitul saptamanii, joi spre vineri dimineata in mare parte din tara va fi ger, iar prin estul Transilvaniei vom avea valori, din nou, sub -22 pana la -23 de grade Celsius", spune meteorologul.