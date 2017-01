Alimentarea cu apa rece, intrerupta sambata in majoritatea cartierelor din Sectorul 1 al Capitalei, din cauza unei defectiuni la retea

"In aceasta dimineata, alimentarea cu apa rece a fost intrerupta in majoritatea cartierelor Sectorului 1 din cauza unei defectiuni la retea. Este vorba despre o defectiune la inelul principal intervenita in zona strazii Jiului din Sectorul 1 al Capitalei", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, conducerea Primariei Sectorului 1 s-a adresat in regim de urgenta Companiei Apa Nova solicitand informatii despre aceasta situatie si despre termenul in care va fi remediata."Reprezentantii acestei companii au asigurat atat cetatenii Sectorului 1, cat si reprezentantii primariei, ca (...) se lucreaza pentru repararea defectiunii, iar alimentarea cu apa rece in Sectorul 1 va fi reluata in jurul orelor 13,00", se mai precizeaza in comunicat.