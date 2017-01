Numarul cazurilor de gripa confirmate in acest sezon a crescut de aproape 60 de ori fata de sezonul precedent. 6 decese din cauza bolii

Dintre cele sase decese prin gripa din acest sezon, unul a fost la grupa de varsta 0-1 an, unul la 15-49 ani, un altul la 50-64 de ani si trei la peste 65 de ani. Niciuna dintre persoanele decedate nu fusese vaccinata, iar cinci dintre acestea aveau si alte boli, potrivit datelor de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Specialistii spun ca in acest sezon se remarca o forma mai agresiva a gripei, care s-ar datora unor noi tulpini ale virusului A H3N2.Peste 70% dintre cazurile de gripa confirmate in laborator de la inceputul acestui sezon si pana in ianuarie 2017 au fost de tipul A H3N2, iar cele sase decese au avut drept cauza acelasi tip de virus.In sezonul precedent (2015-2016) au fost 1.064 de cazuri confirmate de gripa tip A, dintre care 954 subtipul H1N1, 66 subtipul H3N2 , 44 nesubtipate si 110 cu virusuri gripale tip B. Pana in 12 ianuarie 2016 erau confirmate in laborator patru cazuri de gripa, dintre care trei de tip A H1N1 si unul de tip A H3N2, nefiind inregistrat niciun deces.In sezonul 2016-2017 de supraveghere a infectiilor respiratorii si a gripei, pana in 10 ianuarie au fost confirmate in laborator 230 de cazuri de gripa, dintre care 172 de tip A subtip H3N2, 54 de tip A nesubtipate si patru cazuri de tip B, fiind sase inregistrate sase decese.Tulpinile care au fost incluse in vaccinurile trivalente pentru sezonul 2016-2017, la recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, sunt A/California (H1N1), A/Hong Kong (H3N2) si B/Brisbane. Tulpina pentru virusul de gripa porcina (AH1N1) care, conform datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, a provocat, pana in 21 februarie 2016, 31 de decese a ramas si in vaccinul din sezonul 2016-2017.OMS a remarcat, in actualul sezon, doua schimbari fata de sezonul 2015 - 2016, si anume noi tulpini pentru virusurile A H3N2 si B. Pentru vaccinurile tetravalente, care contin doua tipuri de tulpini B, Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat includerea celor trei tulpini si, aditional, o tulpina virala de tip B/Phuket.Sase persoane au decedat din cauza gripei in acest sezon, patru dintre acestea fiind inregistrate in saptamana 2-8 ianuarie, toate avand virus gripal A H3N2.