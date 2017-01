Prognoza meteo pentru weekend: Temperaturi apropiate de cele normale, sambata, dupa care vremea se raceste, devenind geroasa

n tara

Bucuresti



In tara



In regiunile intracarpatice cerul va fi mai mult noros si vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ. Ziua acestea se vor semnala pe arii relativ extinse si vor fi predominant sub forma de ninsoare si lapovita, iar noaptea, va ninge local. In celelalte regiuni innorarile vor fi temporare si mai ales in prima parte a zilei vor fi precipitatii mixte. Pe arii restranse se va produce polei.La munte vor predomina ninsorile si cu precadere in prima parte a intervalului vantul va avea intensificari, viscolind trecator ninsoarea si spulberand zapada. In celelalte regiuni, intensificarile de vant vor fi sporadice si la cote mai reduse. In zonele joase de relief, in cursul noptii, pe arii restranse se va semnala ceata, asociata cu depunere de chiciura.Vremea se va incalzi, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 3 grade, iar cea minima va fi de -6...-5 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca. Cerul va avea unele innorari dimineata cand vor mai fi conditii de ploaie si depuneri de polei. Vantul va sufla slab si moderat. Spre sfarsitul intervalului vor fi conditii de ceata.Vremea se va raci, astfel incat, vremea va deveni geroasa in cursul noptii, indeosebi in sudul, estul si centrul tarii. In regiunile nord-vestice si in zona de munte vor fi innorari si pe arii restranse va ninge slab. In restul teritoriului cerul va fi variabil, iar in zonele joase, dimineata, dar mai ales noaptea va fi nebulozitate joasa sau ceata si izolat fulguieli. Vantul va sufla slab si moderat.Temperaturile maxime se vor incadra intre -4 si 4 grade, iar cele minime se vor situa intre -19 grade in estul Transilvaniei si -4 grade in nordul litoralului.