ISU: Incendiul de la adapostul Circului Globus, cauzat probabil de un scurtcircuit la un calorifer electric

Un calorifer electric defect, care a facut scurtcircuit, ar fi fost la originea incendiului care a izbucnit, joi, la adapostul Circului Globus, din Soseaua Petricani, in urma caruia au murit 11 animale, a declarat, pentru News,ro, Adrian Marin, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti - Ilfov.Caloriferul respectiv ar fi fost folosit de paznici pe timpul noptii, pentru a se incalzi, a precizat sursa citata.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca l-a demis pe managerul Circului Globus, Victor Coman, pentru ca el trebuia sa asigure adaposturi corespunzatoare animalelor care au murit in incendiul de joi."In ceea ce priveste incidentul de ieri si faptul ca au murit acele animale intr-un incendiu, nu putem sa imputam 100 la suta unei persoane ca a izbucnit un incendiu, se poate intampla oriunde. Dar orice manager de institutie trebuie sa inteleaga faptul ca, dincolo de activitatea de creatie, are in subordine si in responsabilitate si activitatea de organizare si de manageriere a institutiei pe care o reprezinta. Prin urmare, domnul manager de la Circul Globus a fost demis astazi (vineri, n.r.) din cauza faptului ca ieri am avut o situatie foarte grea in legatura cu cateva animale chiar daca nu mai erau in spectacolul circului, erau animale pensionate. Trebuia sa beneficieze de grija conducerii Circului de stat si sa aiba adaposturi corespunzatoare", a spus Firea.Managerul Circului Globus din Bucuresti, Victor Coman, a declarat, joi, pentru News.ro, ca in grajdurile institutiei din soseaua Petricani se aflau adapostite animalele pensionate ale circului, iar printre cele care au murit in incendiu se aflau si cateva din proprietatea unei dresoare din Ucraina.In plus, el a afirmat ca ingrijitorii au incercat sa stinga singuri incendiul si sa scoata animalele de acolo, ca in cladire nu erau depozitate furaje.Incendiul la grajdurile in care se aflau animale de la Circul Globus a izbucnit, joi, in jurul orei 5.00 si a cuprins o cladire de pe Soseaua Petricani din Capitala, pe o suprafata de aproximativ 300 de metri patrati. Incendiul a cuprins peretii cladirii in care se afla grajdurile cu animale ale Circului Globus si o parte din acoperis. De asemenea, flacarile au cuprins si o cladire administrativa.Interventia pompierilor a fost ingreunata si din cauza zapezii, fiind probleme in identificarea hidrantilor la nivelul carosabilului.Unsprezece animale, intre care doi tigri, au murit in urma incendiului, pompierii reusind sa salveze alte peste 20 de animale, intre care tigri, camile si ponei.