Continua audierile in Dosarul Mineriadei. Miron Cozma, la Parchetul General: Sunt vicitima la CEDO si inculpat aici

Mineriada

"Cum e posibil ca procurorii care ancheteaza acum ii anchetau in 1989 pe cei din Piata Universitatii, iar acum sunt marii lor sustinatori, cum va explicati?", a intrebat Miron Cozma, continuad "eu, Miron Cozma, sunt vicitima la CEDO si inculpat aici".Joi a fost audiat in acest dosar, ca martor, scriitorul Andrei Plesu . Tot joi a venit la Parchetul general si Adrian Sarbu, inculpat in acest dosar. Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru, s-a prezentat miercuri pentru a fi audiat de procurorii militari in dosarul "Mineriada din 13 - 15 iunie 1990", in care este acuzat de infractiuni contra umanitatii. De asemenea, Victor Ciorbea fost marti la Parchet pentru a fi audiat de procurori, in calitate de martor, in dosarulParchetul Militar a anuntat pe 23 decembrie punerea in miscare a actiunii penale in dosarul Mineriadei pentru crime impotriva umanitatii impotriva lui Ion Iliescu, Virgil Magureanu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Miron Cozma si Adrian Sarbu.Potrivit procurorilor, in perioada 11 - 15 iunie, inculpatii "au decis, organizat si coordonat un atac generalizat si sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti, precum si a populatiei municipiului Bucuresti".In acest atac, afirma procurorii militari, au fost implicate forte armate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.In urma acestui "atac", patru persoane au fost impuscate mortal si aproape 1.300 vatamate fizic sau psihic.