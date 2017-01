CFR Calatori a anulat 37 de trenuri, cele mai multe pentru zona de est a tarii

Trenurile circula in conditii de iarna

Compania CFR Calatori a anulat 37 de trenuri, cele mai multe de pe rute secundare, precizand ca vor exista actualizari periodice ale acestei liste, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren.Traficul feroviar reintra treptat in graficele normale, potrivit CFR Calatori, la aceasta ora neexistand linii inchise si nici trenuri blocate.Pe magistrala Bucuresti - Constanta circula toate trenurile si sunt remorcate cu locomotive electrice, mai arata compania.La ora transmiterii acestei stiri, in Gara de Nord din Bucuresti, cea mai mare intarziere, de 65 de minute, o avea un tren care urma sa soseasca de la Satu Mare. Un alt tren, care venea de la Constanta, avea 25 de minute intarziere, la fel ca o garnitura asteptata de la Timisoara.La plecari se inregistrau intarzieri de 10 minute, pentru un tren spre Brasov si cinci minute pentru unul spre Craiova.