Dragos Doros a demisionat de la sefia ANAF (surse)

Doros a fost numit la conducerea institutei la inceputul lunii martie 2016, aminteste sursa citata.Decizia lui Doros survine in contextul in care ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a anuntat eliminarea formularului 088 de inregistrare in scopuri de TVA si o analiza a activitatii presedintelui Fiscului, sugerand ca cele doua masuri au legatura intre ele. Ministrul Viorel Stefan a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca "suntem in proces de evaluare a activitatii ANAF si vom lua masuri in cel mai scurt timp". Potrivit unor surse din domeniu, se pregateste inlocuirea lui Dragos Doros din functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.Unul dintre numele vehiculate pentru sefia Fiscului este Florin Tutunaru, vicepresedinte ANAF. Acesta este cunoscut ca apropiat al sefului PSD Liviu Dragnea, persoana care l-ar fi sprijinit sa ajunga la ANAF. Nu este sigur ca acesta va si accepta noua functie.