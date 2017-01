Guvernul Grindeanu a schimbat prefectii in judetele Giurgiu, Prahova si Mehedinti

Potrivit comunicatului, "Executivul a adoptat in sedinta de Guvern din 12 ianuarie 2017 o serie de hotarari de Guvern privind incetarea exercitarii unor functii publice de prefect sau subprefect, precum si numiri, cu caracter temporar, in aceste functii publice".Astfel, conform actelor normative aprobate, prefectul judetului Giurgiu, Zorinel Niculcea, a fost inlocuit cu Nina-Carmen Crisu.In judetul Prahova, Grigoras-Daniel Stefan a fost schimbat din functia de prefect cu Ioana Madalina Lupea, actualul subprefect.De asemenea, in functia de prefect al judetului Mehedinti a fost numit Nicolae Draghiea, pana in prezent inspector guvernamental.