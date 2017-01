Florian Coldea, numarul doi in SRI, suspendat si pus la dispozitia directorului Hellvig - Comisie speciala pentru verificarea acuzatiilor aduse de Sebastian Ghita

"In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la domnul general-locotenent Florian Coldea si care au fost supuse unor verificari preliminare, directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, a dispus, conform procedurilor, constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor incalcari ale legii sau deontologiei profesionale. In acest sens, pana la finalizarea verificarilor, domnul general locotenent Florian Coldea este pus la dispozitia Directorului, potrivit prevederilor legale, iar atributiile functiei de prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii vor fi preluate de catre Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig. Sunt analizate toate circumstantele prezentate public precum si documentele puse la dispozitie de general-locotenent Florian Coldea", se arata intr-un comunicat publicat de SRI.SRI precizeaza ca "a dezvoltat mecanisme interne de investigare a oricaror indicii cu privire la incalcari ale legii ori a cadrului normativ intern, pe baza unei metodologii si proceduri validate in timp. Structuri interne specializate si subordonate directorului institutiei intreprind, ori de cate ori situatia o impune, masuri complexe de verificare a informatiilor cu privire la posibile incalcari ale legii ori a ordinelor si regulamentelor militare si ulterior adopta masurile adecvate"."Institutia noastra apreciaza ca deosebit de important principiul legalitatii, care guverneaza intreaga activitate a Serviciului, ca fiind o garantie a respectarii drepturilor omului si a reputatiei cadrelor institutiei. Ne reafirmam determinarea de a mentine standardele de profesionalism pe care sunt construite aliantele din care SRI face parte alaturi de servicii partenere din state cu traditie si democratii consolidate.Reiteram faptul ca Serviciul Roman de Informatii isi indeplineste misiunile cu buna credinta, in interesul securitatii nationale si a cetatenilor romani" se mai arata in comunicatul institutiei.Reactia SRI vine dupa ce miercuri seara, Sebastian Ghita, intr-un nou clip video transmis de Romania TV, a pretins ca a avut o relatie foarte stransa de prietenie cu generalul Florian Coldea, petrecand mai multe vacante impreuna cu familia acestuia.Ghita sustine ca familiile lor si-au petrecut mai multe vacante impreuna si ofera cateva exemple: in februarie 2010 la Seychelles, octombrie 2012 Toscana unde ar fi fost si Dancu, dar si la Disneyland la Paris, intr-o data neprecizata.Ghita a prezentat fotografii ale celor doua familii, impreuna cu copiii, si a sustinut ca in imagini apare si sotia lui Coldea, la randul sau general in SRI.Sebastian Ghita a mai spus ca i-a cerut lui Coldea sa il sustina pe Victor Ponta la sefia PSD, dar Coldea i-ar fi raspuns ca Traian Basescu nu il vrea.Ghita a mai declarat ca presedintele Iohannis ar fi sub presiunea lui Coldea si Kovesi: "Ii e frica de ce i sa va intampla dupa ce isi termina mandatul de presedinte si de dosarele care i se pot face sotiei sale, Carmen Iohannis".