Scoli inchise, vineri, in noua judete si in Capitala, cursuri suspendate partial in alte 12 judete

Cursurile scolare vor fi suspendate in totalitate, vineri, in Ialomita (cu exceptia gradinitelor cu program prelungit din municipiile Slobozia, Urziceni si Fetesti), Braila, Giurgiu, Maramures, Buzau, Vrancea, Ilfov, Calarasi, Constanta si in municipiul Bucuresti, potrivit Ministerului Educatiei, citat de News.ro.De asemenea, cursurile in invatamantul preuniversitar vor fi suspendate partial in urmatoarele judete: Cluj (Gradinita PP Mamaruta Cluj-Napoca - structura 2), Tulcea (sase unitati de invatamant), Valcea (Liceul "Constantin Brancoveanu" Horezu, Scoala Gimnaziala Milcoiu), Prahova (Scoala Gimnaziala "B.P. Hasdeu" Campina, Gradinita PP "Iulia Hasdeu" Campina, Scoala Gimnaziala Ologeni, Scoala Gimnaziala Fagetu), Dambovita (Scoala Gimnaziala Ocnita, Gradinita Vladeni), Hunedoara (Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul" Vulcan, Scoala Gimnaziala Lunca Cernii de Jos, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Rudolf Steiner" Hunedoara - sediul din Lupeni, Scoala Gimnaziala Banita), Caras-Severin (Gradinita PN Fenes, Gradinita PN Fizes, Scoala cu clasele I-IV Inelet, Scoala cu clasele I-IV Dobraia, Scoala Gimnaziala Copacele, Scoala Gimnaziala Dognecea, Liceul Teoretic "Eftimie Murgu" Bozovici, Scoala Gimnaziala "Iuliu Birou" Ticvaniu Mare), Olt (sase unitati de invatamant), Galati (toate unitatile de invatamant din mediul rural si din orasele Tecuci, Targu Bujor si Beresti), Iasi (toate unitatile de invatamant din mediul rural"), Alba (Scoala Gimnaziala Berghin, Scoala Gimnaziala Sugag, Scoala Gimnaziala Spring), Satu Mare (o unitate de invatamant).In 31 de judete din tara se va institui, vineri dimineata, cod galben de polei, favorizat de precipitatiile mixte moderate cantitativ, iar la munte vor fi intensificari ale vantului si ninsori viscolite, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.Codul galben de polei va fi valabil de vineri, de la ora 5.00, pana sambata, la ora 12.00.Judetele afectate de codul galben sunt Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Sibiu, Mures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Harghita, Brasov, Arges, Olt, Covasna, Neamt, Iasi, Botosani, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova si Dambovita.