Cresterea inegalitatii veniturilor ameninta economia globala - raport World Economic Forum

Inainte de intalnirea anuala de la Davos de saptamana viitoare, WEF spune ca decalajul dintre bogati este cauza votului britanic pentru Brexit si victoria lui Trump in alegerile prezidentiale, noteaza The Guardian.De asemenea, raportul avertizeaza ca au aparut noi amenintari la adresa coeziunii sociale din partea roboticii si a inteligentei artificiale.Organizatia sustine ca este necesara o reforma fundamentala a capitalismului pentru a tempera furia publica.Raportul anual al WEF privind riscurile globale - realizat cu ajutorul a 700 de experti - sustine casunt pe primul, respectiv pe al treilea loc, in privinta trendurilor care vor determina lumea in urmatorul deceniu.Schimbarile climatice sunt considerate al doilea cel mai important trend, WEF aratand ca ingrijorarile privind mediul ocupa in raport o importanta mai mare decat oricand inainte.Inaugurarea lui Trump de pe 20 ianuarie coincide cu intrunirea de saptamana trecuta de la Davos, iar fondatorul WEF, Klaus Schwab noteaza ca 2017 poate fi un moment de cotitura pentru comunitatea globala."Amenintarea unei lumi mai putin cooperante, care priveste mai mult spre sine, creeaza insa si oportunitatea de a combate riscurile globale si trendurile din spatele lor", a declarat Schwab.WEF spune ca sentimentul in crestere de populism anti-establishment inseamna capentru a vindeca societatile fracturate si ca “reforme fundamentale ale capitalismului de piata” sunt acum necesare.Raportul privind riscurile globale afirma ca Brexitul, rezultatul alegerilor prezidentiale americane si infrangerea suferita de Matteo Renzi la referendumul de luna trecuta inseamna ca unii oameni se intreaba acum daca nu cumva "Occidentul nu a atins un punct de cotitura si se indreapta acum spre o perioada de de-globalizare".Economistul american Dani Rodrik a inventat expresia “trilema globalizarii” pentru a incerca sa exprime ideea ca tarile nu pot avea democratie, suveranitate nationala si globalizare; ele pot avea doar doua dintre acestea.Potrivit World Economic Forum, evenimentele recente din Europa si SUA sugereaza "un apetit pentru o rebalansare catre democratie si suveranitate".WEF sustine ca avertizeaza in privinta pericolelor inegalitatilor in crestere si a polarizarii politice de peste un deceniu, dar ca ritmul lent de revenire dupa recesiunea profunda din 2008 a adancit diferentele de venituri din cadrul tarilor.Masuri de urgenta luate - precum relaxarea cantitativa, creearea de bani de catre bancile centrale - au devenit permanente in politicile economice si au exacerbat inegalitatile marind veniturile celor care au active finaciare.Trendurile din ultimii ani au ajuns in centrul atentiei in 2016, afirma raportul, mentionand starea tot mai mare de nemultumire sau indiferenta evidenta in cazul referendumului britanic si a victoriei lui trump in fata lui Hillary Clinton."Este necesar sa se actioneze rapid… pentru a trece peste diferentele politice si ideologice si a lucra impreuna pentru rezolva problemele esentiale", spune Margareta Drzeniek-Hanouz, sefa la departamentul competitivitate si riscuri la WEF.si da sperante ca o actiune colectiva la nivel international pentru a reduce alte riscuri ar putea fi posibila”, a adaugat ea.Raportul avertizeaza si ca societatea nu tine pasul cu schimbarile tehnologice.Potrivit acestuia, dintre 12 tehnologii in dezvoltare, inteligenta artificiala si robotica pot aduce cele mai mari beneficii, dar contin si cele mai mari amenintari."Intotdeauna, tehnologiile au si creat dar au si distrus locuri de munca, dar acum exista indicii ca motorul crearii de slujbe din domeniul tehnologic da rateuri", afirma raportul, aratand ca, comparativ cu circa 8% in industrii create in anii ’80."Schimbarile tehnologice muta distributia veniturilor dinspre forta de munca spre capital: potrivit OECD, pana la 80% din scaderea feliei fortei de munca din venitul national dintre 1980 si 2007 este rezultatul impactului tehnologiei", mai noteaza WEF.