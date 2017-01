In timp ce Romania se chinuie sa gaseasca alte cateva avioane F-16 second-hand de cumparat, Polonia anunta ca ar putea intra si ea in cautare de 96 de F-16 uzate

Ministerul Apararii al Poloniei ia in calcul achizitia a pana la 96 de avioane multirol F-16 la mana a doua, relateaza portalul Resboiu.ro , citand presa poloneza Potrivit lui Bartosz Kownacki, adjunct al ministrului apararii si responsabil cu achizitiile militare, se analizeaza daca achizitia avioanelor F-16 la mana a doua este fezabila din punct de vedere economic si operational, cel putin pentru urmatorul deceniu, perioada dupa care Polonia ar putea trece la noile F-35.Cele 96 de avioane F-16 pe care Polonia ar putea sa le achitioneze ar urma sa inlocuiasca actualele aeronave de lupta de origine sovietica din dotarea fortelor aeriene, respectiv Su-22 si MiG-29.Polonia detine in prezent 48 de avioane F-16 Block 52+, achitionate in urma cu 10 ani. Daca Polonia ar achizitiona alte aeronave F-16, acestea ar putea fi modernizate local, refolosind capacitatile liniei de asamblare poloneze de motoare si mentenanta implementate prin offset-ul achizitiei lotului de 48 de aeronave noi acum mai bine de 10 ani, dupa cum explica portalul rumaniamilitary.ro Anuntul de intentie al autoritatilor poloneze vine in contextul in care Romania cauta, fara succes, de aproape un an sa achitioneze de la un alt stat partenere NATO alte 12 avioane F-16 second-hand, dar care sa mai aiba o resursa de viata acceptabila si care sa poata fi modernizate.La finele anului trecut, ministrul Apararii anunta ca Romania va negocia cu Statele Unite pentru 12 astfel de aparate de zbor, in conditiile in care statele aliate europene au anuntat ca nu pot pune la dispozitia Romaniei numarul de avioane solicitat. ( sursa Romania a achitionat si modernizat, intr-un contract cu Portugalia si SUA, 12 avioane F-16 second-hand, noua intrand deja in serviciul fortelor aeriene anul trecut. Ultimele trei aeronave vor ajunge in Romania pe parcursul anului 2017.Romania a contractat in 2013 achizitia a 12 avioane F-16 de la Portugalia - Block 15, noua cu simpla comanda si trei cu dubla comanda. Aeronavele au fost duse, insa, la standard actual printr-un proces de Mid-Life Upgrade. Alaturi de aceasta modernizare, contractul de circa 628 milioane de euro presupune si antrenamentul pilotilor, a tehnicienilor si a personalului auxialiar.Pana in prezent, 80 de militari au finalizat programul de instruire in Portugalia - sase piloti, trei ofiteri planificatori de misiune, 22 ofiteri ingineri, 45 maistri militari, doi specialisti in metrologie si doi ofiteri specialisti pe domeniul razboiului electronic, iar in cadrul activitatilor de instruire a personalului navigant s-au executat un numar de 1207 ore de zbor. Ceilalti trei piloti, impreuna cu alti cinci specialisti, vor continua pregatirea in Portugalia pana in luna aprilie a anului 2017.Aeronavele pe care le primeste Romania sunt F-16 AM/BM (MLU) in varianta de modernizare M5.2R. Avioanele ar trebui sa mai aiba o durata de viata de cel putin 4.500 de ore de zbor si sa ramana in serviciul Fortelor Aeriene inca circa 20 de ani de acum incolo.Potrivit MApN, avioanele F-16 ale Romaniei folosesc schema de vopsire Carpathian Ghost, "care asigura un camuflaj optim pentru indeplinirea misiunilor de aparare aeriana in conditiile de mediu specifice Romaniei".- cabina standar F-16 C/D Block 50/52, compatibila cu sistemele de vedere pe timp de noapte;- doua display-uri multifunctionale color;- computer modular de misiune;- radar de control al focului modernizat;- sistem de navigatie hibrid;- sistem avansat de identificare amic-inamic;- sistem de management pentru razboi electronic;- capabilitate de acrosare a containerelor de cercetare;- capabilitate de folosire a castii cu afisaj electronic.Anvergura: 9,4 mLungimea: 15,1 mInaltimea: 5,1 mSuprafata portanta: 27,9 m2Greutatea gol: 7,4 tGreutatea in configuratie de lupta: 11,5 tGreutatea maxima la decolare: 17 tViteza maxima: (H = 11.000 m): Mach 2,05 / 2180 km/hViteza maxima: (H = 0 m): Mach 1,2 / 1470 km/hPlafon static: 16.700 mAutonomia (cu rezervoare suplimentare): 4400 kmInstalatia de forta: 1 motor Pratt & Whitney f100-PW-220ETractiunea in regim maximal: 6800 kg/fTractiunea in regim de fortaj: 11.400 kg/fTun de bord: M61A1 Vulcan, calibru 20 mm, 6 tevi, 511 proiectile.Puncte de acrosaj: 2 la varf de aripa, pentru rachete aer-aer, 6 sub aripi, 3 sub fuselaj, cu o capacitate totala de 7700 kg.Rachete:Aer-aer:6 x AIM-9 Sidewinder6 x AIM-120 AMRAAMAer-sol6 x AIM-65 MaverickBombe:4 x Mark 848 x Mark 8312 x Mark 828 x GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB)4 x GBU-10 Paveway II6 x GBU-12 Paveway II4 x GBU-24 Paveway III4 x GBU-27 Paveway III4 x Joint Direct Attack Munition (JDAM)