Secretarul general adjunct al Comisiei Europene: Ridicarea MCV nu se va intampla in acest an

"In acest an, asa cum am spus, nu se va intampla (ridicarea MCV - n.r.). Raportul este deja gata. Pasii urmatori depind de ceea ce am spus. Am venit aici pentru a transmite mesajul ca dorim o cooperare stransa care sa duca la ridicarea MCV, dar acest lucru depinde de ceea ce Guvernul si Parlamentul vor face, depinde de indeplinirea tuturor conditiilor stabilite si ca reformele facute sunt sustenabile si ireversibile", a afirmat secretarul general adjunct al Comisiei Europene, dupa intalnirea cu reprezentantii conducerii Parlamentului.Romania a indeplinit toate conditionalitatile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), toate autoritatile din domeniul juridic functioneaza in conditii foarte bune, iar institutiile importante au fost consolidate, fiind suficiente garantii ca monitorizarea sa fie ridicata din vara acestui an, a declarat ministrul Justitiei, Florin Iordache, dupa intalnire.Mecanismul de Cooperare si Verificare a fost introdus in 2007, ca o conditie a aderarii Romaniei si Bulgariei la UE si se concentreaza in special pe reforma justitiei, lupta impotriva coruptiei si combaterea crimei organizate.