Prognoza pentru vineri si sambata: Vremea se va incalzi in toate regiunile

In tara, temperaturile maxime se vor incadra intre -5 si 5 grade, mai ridicate in Dealurile de Vest pana la 7...8 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -9 si 3 grade.In regiunile vestice, nordice si centrale cerul va fi mai mult noros si vor fi precipitatii mixte, ce vor determina, local si temporar, depuneri de polei, iar in nord-vest se vor cumula local 20...25 l/mp.In celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar precipitatii mixte favorizand poleiul se vor semnala mai ales in cursul noptii, local in Oltenia si izolat in rest. Intensificari temporare ale vantului, cu viteze de 50...65 se vor mai semnala in vestul teritoriului si pe litoral, iar in sudul Banatului se vor depasi, trecator, 70 km/h. In regiunile extracarpatice, dimineata vor fi conditii de ceata, asociata izolat cu chiciura.In Bucuresti, vremea se va incalzi, valorile termice urmand a se situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada; maxima va fi de -1...0 grade, iar minima de -6...-4 grade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari spre sfarsitul intervalului. Vantul va sufla slab pana la moderat. Dimineata vor fi conditii de ceata si chiciura.La munte, cerul va fi mai mult noros in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali, unde vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare. In restul zonei montane, cerul va fi temporar noros si izolat va ninge slab. Vantul va sufla tare mai ales pe creste, unde vor fi rafale de 70...80 km/h, iar zapada va fi viscolita si spulberata. Temperatura aerului va fi in crestere usoara.Valorile termice vor continua sa creasca si vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maximele se vor incadra intre -1 si 8 grade, cu cele mai ridicate valori in Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre -9 si 1 grad. In regiunile intracarpatice, cerul va fi mai mult noros si vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ.Ziua, acestea se vor semnala pe arii relativ extinse, predominant sub forma de ninsoare si lapovita, iar noaptea, va ninge local. In celelalte regiuni, innorarile vor fi temporare si precipitatii slabe, mixte, se vor semnala local in Oltenia si pe arii restranse in rest.Local in sud-vestul, centrul si nord-estul tarii si izolat in rest se va produce polei. La munte va ninge, iar vantul va avea intensificari, viscolind temporar ninsoarea si spulberand zapada. In celelalte regiuni, intensificarile de vant vor fi sporadice si la cote mai reduse.La munte, cerul va fi mai mult noros, local va ninge, iar vantul va avea intensificari, viscolind temporar ninsoarea si spulberand zapada. Temperatura aerului va avea valori comparabile cu cele inregistrate in intervalul anterior.