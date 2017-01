Ministrul Sanatatii: Guvernul va elimina comisiile de specialitate de la nivelul caselor de asigurari, medicul va putea prescrie direct medicamentele

Prin eliminarea acestor comisii, medicul va putea prescrie direct medicamentele, a spus Bodog.Hotararea de guvern va intra in vigoare in data de 1 martie, a precizat ministrul Sanatatii, iar pana atunci "comisiile vor solutiona toate dosarele de pe ordinea de zi".Eliminarea acestor comisii era mentionata in programul de guvernare al PSD, unde se prevede: "Debirocratizarea accesului la tratament al pacientilor din programele nationale, intelegand prin aceasta, accesul pacientilor la tratamentul adecvat la momentul diagnosticarii. Reducerea timpului se va realiza prin desfiintarea comisiilor si posibilitatea medicului terapeut de a-si alege cea mai buna varianta de tratament pentru pacientul sau".