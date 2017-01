A murit Iulian Radulescu, autointitulatul imparat al romilor

Radulescu era bolnav, fiind externat luni dupa o perioada de spitalizare."A decedat azi-noapte. Era foarte bolnav. Avea 78 de ani. Am vorbit cu ei (familia lui n.r.), eu o sa fac slujba de inmormantare, ca el s-a pocait intre timp", a precizat pentru Agerpres, Dorin Cioaba.Potrivit lui Cioaba, slujba de inmormantare va avea loc sambata.Iulian Radulescu s-a autoproclamat "imparat al romilor de pretutindeni", fiind incoronat la 9 august 1993.Dupa greva "imparatului" din mai 1995, cand acesta a acuzat Guvernul de rasism pentru folosirea termenului de "tigani", numele etniei a fost inlocuit oficila din "romani" in "romi".Radulescu s-a mai aflat in atentia presei in anii 90, inclusiv a celei internationale, din cauza certurilor cu "regele" Ion Cioaba, tatal lui Dorin. Conflictul s-a incheiat cu semnarea unui pact neoficial de neagresiune, la data de 10 februarie 1997.