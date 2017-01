Patru persoane au murit din cauza gripei in acest an

Cele patru decese au fost inregistrate in saptamana 2-8 ianuarie, toate persoanele avand virus gripal tip A, subtip H3N2. Dintre cele sase decese prin gripa din acest sezon, unul a fost la grupa de varsta 0-1 an, unul la 15-49 ani, un altul la 50-64 de ani si trei la peste 65 de ani.Niciuna dintre persoanele decedate nu fusese vaccinata, iar cinci dintre acestea aveau si alte boli, potrivit datelor de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.De la inceputul sezonului de supraveghere si pana in 10 ianuarie au fost confirmate in laborator 236 de cazuri de gripa, dintre care 172 de tip A subtipul H3N2, 60 cazuri de tip A nesubtipate si patru cazuri de tip B.Morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta, iar activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie, cu raspandire locala in Bucuresti si judetele Olt, Iasi, Constanta si Brasov, precum si cu cazuri sporadice in unele judete.Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii acute respiratorii - IACRS si pneumonii) a fost de 88.286, cu 37,5% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (64.185) si cu 36,7% mai mare fata de cel intregistrat in saptamana anterioara (64.572) si datorat subraportarilor in contextul sarbatorilor de iarna si a vacantelor scolare.In perioada 2-8 ianuarie au fost inregistrate 352 de cazuri de gripa clinica (fara confirmare in laborator), comparativ cu 48 de cazuri din prima saptamana a anului trecut.