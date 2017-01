Presedintele Curtii Constitutionale, despre sesizarea Avocatului Poporului pe Legea 90/2001: "Este o speta foarte complicata, cu incarcatura politica"

"E o speta foarte complicata, pentru ca are o incarcatura politica si o presiune mediatica extraordinara, nu ca continutul ei ar fi foarte complicat. Este si asa, dar este complicata mai ales prin reverberatiile pe care opinia publica le creeaza in jurul acestei chestiuni", a declarat Valer Dorneanu.Presedintele CCR a spus ca a cerut puncte de vedere de la Senat, Camera Deputatilor si Guvern, pe care inca nu le-a primit. "Dupa ce le vom primi si dupa ce judecatorul raportor va redacta raportul, va pot spune care e termenul (de judecata - n.r.)", a precizat el.Dorneanu a mai spus ca speta este complicata si prin prisma presiunilor opiniei publice, pe care el le simte ca "se rasfrang" inclusiv asupra sa, deoarece a semnat Legea 90/2001 in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor."Este complicata (speta ¬-n.r.) mai ales prin reverberatiile pe care opinia publica le creeaza in jurul acestei chestiuni, unele din ele rasfrangandu-se si asupra multora dintre judecatori, inclusiv a mea, ca am vina ca as fi semnat acea lege. Care lege a facut parte din vreo o mie de legi pe care le-am semnat, obligat fiind ca presedinte sa semnez proiectele de legi care au fost adoptate", a explicat Valer Dorneanu.Intrebat daca faptul ca legea care este acum supusa judecatii Curtii Constitutionale, al carei presedinte este, poarta semnatura sa il face incompatibil sa se pronunte in aceasta speta, Valer Dorneanu a negat. "Nu, nu exista institutia recuzarii si a incompatibilitatii la CCR", a precizat el.Legea 90/2001, care interzice persoanelor condamnate penal sa fie membri ai Guvernului, a fost atacata la CCR de catre Avocatul Poporului pe 5 ianuarie.