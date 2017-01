Atentionare Cod Galben de polei si viscol la munte, de vineri pana sambata

In intervalul mentionat vor fi precipitatii mixte ce vor cuprinde treptat vestul, centrul si nordul tarii si vor fi asociate cu depuneri de polei, iar in nord-vest si la munte cantitatile de precipitatii vor depasi local 20...25 l/mp, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale de Meteorologie.In naceasta perioada, se va semnala polei, in prima parte a zilei de vineri (13 ianuarie) in Banat si Crisana, iar dupa-amiaza si in Transilvania si nordul Moldovei.In noaptea de vineri spre sambata (13/14 ianuarie) si in prima parte a zilei de sambata (14 ianuarie) se va depune polei in Oltenia, vestul Munteniei si local in Transilvania si Moldova.In zona de munte vor predomina ninsorile, in general moderate cantitativ si temporar viscolite, iar incepand din noaptea de vineri spre sambata (13/14 ianuarie) ninsorile se vor extinde treptat si in regiunile intracarpatice.Vantul va avea intensificari la munte pe tot parcursul intervalului, cu rafale de 70...80 km/h.Intensificari ale vantului, cu viteze de 55...65 km/h si trecator peste 70 km/h, se vor semnala si in regiunile vestice in cursul zilei de vineri (13 ianuarie), iar in noaptea de vineri spre sambata (13/14 ianuarie) indeosebi in sudul Banatului.Pe arii restranse, precipitatii slabe mixte, ce pot favoriza producerea de polei, se vor semnala sambata (14 ianuarie) si in restul teritoriului.In intervalul mentionat, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 60...70 km/h, iar pe creste, cu precadere in a doua parte a zilei de joi (12 ianuarie) rafalele vor depasi temporar 80 km/h, viscolind si spulberand zapada.Intensificari ale vantului vor fi si in regiunile sud-estice, sudice si centrale, temporar cu viteze de 45...55 km/h, astfel incat zapada depusa anterior va fi spulberata.Incepand din a doua parte a zilei de joi (12 ianuarie) va ninge in general slab cantitativ in zonele de munte si local in regiunile intracarpatice.