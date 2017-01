Gandul: Ordinul care acopera 'circulara 666' privind numirea directorilor de scoli a fost trimis la Monitorul Oficial luni, nu vineri cum a sustinut ministrul Educatiei/ Raluca Turcan: Pavel Nastase trebuie sa demisioneze de indata pentru falsul produs

Dupa ce au sustinut ca ordinul care acoperea legal circulara, desi, potrivit declaratiilor oficiale, nu exista duminica, fusese semnat de vineri si trimis la Monitorul Oficial in aceeasi zi, dar nu fusese publicat pentru ca cei de Mof erau "aglomerati", institutia care publica actele oficiale a informat, intr-un raspuns pentru Gandul, ca documentul a ajuns la Monitorul Oficial, de fapt luni, cand a si fost publicat, scrie Gandul.info.Confruntat cu aceasta situatie, ministrul Educatiei, Pavel Nastase a declarat pentru Gandul: "Da, luni a fost transmis si luni a fost publicat, pentru ca noi l-am emis aici in data de 6, dupa care secretarul general l-a transmis, pentru ca era sambata - duminica si erau zile libere, secretarul general l-a transmis de aici de la Minister catre Secretariatul General pentru a fi publicat in Monitorul Oficial".Ce spune Raluca Turcan:"Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, a mintit cu buna stiinta in privinta directorilor de scoli pe care ii doreste numiti fara concurs si a incalcat legea antedatand ordinul de ministru emis in acest scop. Astazi s-a dovedit faptul ca circulara emisa in atentia inspectoratelor scolare nu s-a bazat pe niciun ordin de ministru, intrucat respectivul document era inexistent la acel moment. Ordinul mentionat a survenit ulterior, cu scopul de a acoperi o ilegalitate pe care PNL a reclamat-o din primul moment.Precizarile facute de reprezentantii Monitorului Oficial devoaleaza tocmai faptul ca ministrul Educatiei a mintit in privinta Ordinului 3044/2017, transmitandu-l spre publicare in cursul zilei de luni, 9 ianuarie 2017, si nu vineri, asa cum a sustinut initial Pavel Nastase.Acestea sunt fapte care intra sub incidenta legii penale si care impun demisia imediata a actualului ministru al Educatiei, deoarece domnia sa a actionat prin incalcarea legii cu scopul de a musamaliza o alta ilegalitate."