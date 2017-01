O romanca se pregateste sa atinga cel mai inalt varf al lumii in afara Asiei, eveniment care are si o latura umanitara: sustinerea copiilor bolnavi de cancer

Apel umanitar

"De peste 3 ani sunt voluntar in cadrul Asociatiei PAVEL, care se ocupa de copiii bolnavi de cancer, iar in tot acest timp am lansat zeci de campanii pentru copii. Pe o parte ii cunosc, dar pe cei mai multi nu i-am intalnit niciodata. O parte sunt supravietuitori, iar o parte au devenit deja ingeri. Indiferent cat mai apuca un copil sa se bucure de sprijinul venit din partea celor care aleg sa faca un gest umanitar, indiferent daca un copil se vindeca sau nu, am stiut intotdeuna ca fiecare clipa in care copiii au respirat mai usor pentru ca noi, oamenii carora ne pasa, ne-am implicat in cauza lor, a meritat toata energia, atentia si dragostea noastra!", a declarat Eliza Nitescu, participanta la expeditia in Aconcagua.Campania de sustinere a copiilor bolnavi de cancer sprijina proiectul "Alocatia pentru sanatate", demarat in Noiembrie 2016, prin intermediul Asociatiei PAVEL. Eliza Nitescu este cea care a creat conceptul proiectului, precum si toate materialele de comunicare pentru acesta. Proiectul se adreseaza copiilor si tinerilor cu diferite forme de cancer, boli ale sangelui sau anemii grave. In prezent, acest proiect se poate desfasura doar prin implicarea persoanelor sau companiilor private, cu sprijinul finantarii acordat de acestea. Concret, proiectul consta in sprijin financiar lunar acordat familiilor in care exista un copil bolnav de cancer, intrucat alocatia de stat este insuficienta sa permita sustinerea tuturor cheltuielilor generate de tratament, alimentatie, analize, transport si restul de nevoi speciale in aceasta situatie.Aproximativ 70.000 persoane sunt bolnave de cancer, iar peste 500 de copii sunt diagnosticati cu o forma de cancer in fiecare an in tara noastra. Dupa datele furnizate de Ministerul Sanatatii, 60% dintre copiii si adolescentii bolnavi de cancer sunt spitalizati in Bucuresti in cele doua unitati de specialitate si anume Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu si Institutul Clinic Fundeni. "Primind Ajutor, Viata Este Luminoasa" este convingerea Asociatiei P.A.V.EL., angajata zi de zi in misiunea de sustinere a increderii in vindecare a copiilor internati in sectia de Oncopediatrie a Institutului Fundeni. Fiecare ajutor conteaza in batalia cu cea mai necrutatoare boala si este esential ca tot mai multi voluntari si donatori sa se implice in aceasta lupta, cu atat mai mult tinand cont de faptul ca astazi cancerul este a doua cauza de mortalitate in randul copiilor romani."Am ales sa ajut copiii care sufera de afectiuni oncologice de la Asociatia PAVEL pentru ca stiu sigur ca cei cu cea mai mare nevoie de sprijin vor primi, prin intermediul meu si cu sustinerea celor care mi se alatura din cand cand, exact ceea ce lipseste pentru insanatosirea lor. Asociatia PAVEL este organizatia cu cele mai multe initiative concrete pentru copiii cu afectiuni oncologice, de la sprijin material si moral, pana la proiecte recreative, educationale, sportive sau in domeniul artei. Chiar daca pe multi copii nu apuc sa ii cunosc, simt sa ii ajut pe toti. Insa nu este unul, nu sunt 10 si nici macar 100. Sunt aproximativ 550 de cazuri in fiecare an...! De aceea spun DA unui copil adoptat aproape de 2 ori in fiecare zi (mai exact, inregistrez cam 1.51 de adoptii / zi - 550 de copii, 365 de zile). Oricat de multe campanii am facut pana acum, am simtit mereu ca nu este de ajuns. La sfarsitul anului 2015 am primit titlul de Voluntarul Anului 2015 in Domeniul Sanatatii, premiu inmanat de Raed Arafat, aceasta recunoastere fiind probabil cea mai semnificativa diploma pe care am primit-o vreodata. Insa nimic din ce facem nu ar trebui sa fie pentru a castiga un premiu, mai ales cand vine vorba de voluntariat si donatii", sustine Eliza Nitescu, hotarata sa atinga varful purtand in suflet misiunea incredintata de copii.Eliza Nitescu este la a patra experienta de a escalada un varf important, ea avand pana acum in palmares si escaladarea Elbrus (cel mai inalt varf din Europa, 5.642 m, August 2016), Kilimanjaro-Uhuru Peak (cel mai inalt varf al Africii, August 2015), precum si cel mai inalt varf al Alpilor, Mont Blanc (4.810 m, Iulie 2014), in toate aceste expeditii avand aceeasi cauza de umanitara: cazurile copiilor care sufera de afectiuni oncologice (beneficiar a fost tot Asociatia P.A.V.E.L.). Eliza si-a propus ca in fiecare an sa indeplineasca un obiectiv montan mare, iar pentru 2018/2019 are in plan atingerea celui mai inalt varf din America de Nord, Denali (6.194 m), situat in Alaska, singura provocare in acest moment fiind lipsa de fonduri pentru a finanta expeditia si echipamentul necesar."Pentru expeditia pe Aconcagua m-am antrenat mult mai mult decat pentru toate celelalte la un loc. Desi nu este un munte care sa ridice dificultati tehnice, Aconcagua solicita foarte mult din punct de vedere al andurantei, luand in calcul altitudinea foarte mare, vanturile puternice si temperaturile extrem de scazute (chiar si in sezonul e vara, temperaturile la altitudinea de peste 5.000 de m ajunga la -20C, iar pe varf termometrul coboara pana la -30C)."Expeditiile la aproape 7.000 m necesita o conditie fizica foarte buna, pentru ascensiunile la mare altitudine fiind nevoie si de o excelenta conditie cardio-pulmonara. Aceasta poate fi obtinuta printr-un intens program de pregatire format din alergare, inot, ciclism etc, program care este recomandat sa inceapa cu minim 6 luni inainte de ascensiunea propriu-zisa. Aconcagua este un munte care se urca printr-un imens efort fizic si psihic si nimeni nu ar trebui sa mearga in Santinela de Piatra fara o perioada de exercitii serioase pentru antrenament."Inainte de Aconcagua am urcat pe Elbrus, cel mai inalt varf din Europa, in August 2016, expeditie pentru care de asemenea am avut o perioada de pregatire intensa. Aceasta a inceput din luna Februarie a anului trecut.", povesteste Eliza. In Aconcagua, expeditia se va desfasura pe ruta clasica, ruta pe care in mod obisnuit fiecare alpinist va trebui sa care un bagaj de aprox. 30 kg pentru multe zile (expeditia romaneasca dureaza pana la 1 Februarie si aproape toate zilele, in afara de cele folosite pentru transport si transferuri, sunt dedicate urcatului pe munte). Fiecare alpinist care doreste sa ajunga pe oricare din varfurile incluse in circuitul Seven Summits trebuie sa aiba o excelenta conditie fizica si psihica.Aflata in pragul celei de treia reusite de a ajunge pe varful celui mai inalt munte al unui continent (dupa Africa, Europa, urmand acum America de Sud), romanca se apropie cu pasi repezi de jumatatea circuitului Seven Summits (cel mai inalt varf al fiecaruia dintre cele 7 continente), pe care si-a propus sa il finalizeze in 7 ani de la start, adica in 2022. Aconcagua este al cel mai inalt varf al Planetei in afara Asiei si al doilea ca inaltime in circuitul Seven Summits, dupa Everest. In afara de reusita proprie in acest proiect personal, Eliza Nitescu isi doreste si sa atraga mai multe fonduri pentru sprijinirea copiilor cu afectiuni oncologice. Din 2013 pana in prezent ea a reusit sa mobilizeze aprox. 50.000 de euro din donatii de la persoane fizice sau companii, iar pana in 2020 tinta sa este ca aceasta suma sa creasca pana la 250.000 de euro."Astazi poate fi prima data cand alegem sa adopam o fapta buna. Sau a nu stiu cata oara cand nu ne pasa. Diferenta intre aceste doua atitudini este foarte mica din punct de vedere al alegerii si implicarii prin banii scosi din buzunar, dar extrem de mare din punct de vedere al rezultatelor - a trai sau a muri...", puncteaza Eliza, ca indemn la actiune din partea celor care au posibilitatea financiara de a sprijini cauza copiilor bolnavi.Donatiile pentru proiectul ALOCATIA PENTRU SANATATE se pot face direct in contul Asociatiei P.A.V.E.L., RO76BPOS71003031332RON0A, deschis la BancPost, cu mentiunea: donatie pentru campania ARIPI CA IN CER / ALOCATIA PENTRU SANATATE sau prin intermediul platformei Galantom, la urmatorul link: