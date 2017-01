Preturile mondiale ale alimentelor, la minimul ultimilor cinci ani

Preturile au ramas in decembrie la acelasi nivel cu luna anterioara, potrivit principalului indice al Organizatiei pentru Hrana si Agricultura (FAO), care a crescut cate putin in fiecare luna dupa ce in ianuarie anul trecut atinsese minimul celor sapte ani anteriori.Intregul an 2016 a inregistrat o scadere de 1,5% a indicelui care masoara modificarile lunare ale unui cos de cereale, oleaginoase, produse lactate, caren si zahar.