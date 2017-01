UPDATE CCR: Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara, constitutionala

“Solutia este in consensul practicii noastre obisnuite” iar criticile sunt “neintemeiate”, a spus Dorneanu.In privinta aspectelor de regulament sesizate “nu sunt chestiuni de constitutionalitate pe care sa le verifice CCR”, a adaugat el.Intrebat despre acuzatiile opozitiei ca legea ar viza adoptarea de ordonante in domeniul legilor organice, lucru interzis de constitutie, presedintele CCR a raspuns ca “la modul in care a fost redactata nu rezulta asa ceva”.“Daca guvernul va incalca spiritul Constitutiei, legea poate fi declarata neconstitutionala pe acel domeniu”, a precizat acesta. Parlamentarii PNL, impreuna cu cei de la USR si PMP, au depus vineri la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstutionalitate privind legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante, adoptata joi de Parlament.PNL anuntase de joia trecuta ca vor contesta legea, acuzand faptul ca se incalca art. 115 din Constitutie, care prevede ca domeniul legilor organice nu pot face obiectul abilitarii, asa cum se intampla in cazul legii adoptate joi."Proiectul depaseste limitele stabilite de Constitutie prevazute la articolul 115, alineatul 1, referitoare la domeniul legilor organice care nu pot face obiectul legii de abilitare a Guvernului. Cu aceasta ocazie, atragem atentia asupra incercarii de dezinformare a liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la o presupusa 'blocare a activitatii' Guvernului generata de acest demers al PNL. In realitate, Liviu Dragnea se foloseste de confuzia facuta deseori in spatiul public intre ordonantele simple si ordonantele de urgenta. Guvernul Dragnea ￯ Grindeanu nu este impiedicat cu nimic sa-si puna in opera initiativele dorite prin intermediul ordonantelor de urgenta, pana la solutionarea sesizarii de catre CCR. Nu ne indoim de faptul ca actualul Guvern va folosi acest instrument si va da dovada de vointa politica in acest sens" se arata in comunicatul transmis de PNL.