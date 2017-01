Firma Aro Palace a atacat in instanta decizia de trecere in patrimoniului statului a "Cetatii Brasovului"

Pe site-ul Curtii de Apel Brasov se precizeaza ca societatea Aro Palace a depus doua apeluri impotriva sentintei Tribunalului Brasov, din 3 octombrie 2016.Apeluri au depus si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, dar si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, institutiile avand calitatea de parat in acest dosar, deoarece au luat parte la privatizarea societatii Aro Palace, care a primit cetatea gratuit.In 3 octombrie, Tribunalul Brasov a decis ca "Cetatea Brasovului" sa se intoarca in patrimoniul statului, magistratii dispunand radierea societatii Aro Palace, in proprietatea careia se afla, din cartea funciara. Sentinta magistratilor nu a fost definitiva.Municipalitatea Brasov a cerut instantei ca constate ca Aro Palace nu este proprietarul de drept al cetatii si ca aceasta ar trebui sa fie in proprietatea municipiului sau a statului care a fost intervenient in proces, avand in vedere faptul ca cetatea este un monument istoric de interes national.Cetatea a fost in patrimoniul companiei de stat ONT din 1982. In 1990, societatea s-a privatizat, iar din ea au rezultat doua companii: Postavarul SA si Poiana SA. Compania Postavarul a intrat in posesia cetatii alaturi de alte active, iar din 2000 si-a schimbat numele in Aro Palace.Primaria Brasov a vrut sa cumpere cetatea, cu 3,3 milioane de euro, oferind la schimb terenuri si bani, dar tranzactia nu s-a finalizat. Tranzactia ajunsese si in vizorul Directiei Nationale Anticoruptie, care a verificat actele.Cetatea Brasovului, aflata pe dealul Straja, este unul dintre simbolurile orasului si o atractie pentru turisti, dar de un an este inchisa.