Circulatia pe tronsonul Fetesti-Cernavoda al A2 a fost redeschisa

Din cauza zapezii si a viscolului, traficul rutier ramane oprit pe A2, pe tronsoanele Bucuresti - Fetesti si Cernavoda - Constanta, pe A4 Ovidiu - Agigea, precum si pe DN 3 tronsonul Cobadin - Ostrov (judetul Constanta).Avand in vedere mesajele de atentionare si informare emise de Administatia Nationala de Meteorologie, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto sa nu porneasca la drum daca nu au autovehiculele pregatite pentru circulatia in conditii de iarna (anvelope specifice sezonului rece, lanturi antiderapante, lopata, saculet cu nisip, o rezerva de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire functional etc.).Navigatia pe Dunare ramane suspendata, pe o perioada nedeterminata, intre kilometrii fluviali 175 (Braila) si 1075 (Bazias, judetul Caras-Severin).Infotrafic transmite si ca, in judetul Olt, ceata reduce vizibilitatea sub 50 de metri in zona Corabia, pe DN54A Corabia - Grojdibodu si pe DN54 Corabia - Visina si Corabia - Garcov.Fenomenul mai este semnalat local in judetele Cluj si Sibiu, iar pentru Vrancea si Botosani Administatia Nationala de Meteorologie a emis atentionare nowcasting.