MAE avertizeaza ca in Bulgaria s-a emis un nou cod galben 

Pe timpul zilei, vantul va creste in intensitate din directia nord-vest, va sufla moderat si puternic pe alocuri.Vantul si zapada deja acumulata (intre 20 si 40 cm) vor crea conditii de formare a troienelor pe carosabil.Se recomanda persoanelor sa monitorizeze starea vremii si sa nu isi asume riscul de a se deplasa in regiunile cu un cod galben, daca acest lucru nu este absolut necesar., dar ca urmare a vantului mai puternic dinspre nord si a troienelor, ramane inchisa sectiunea din autostrada "Trakia" de la intersectia "Zimnita" (regiunea Yambol) pana la Burgas. Pe acest segment sunt troiene de peste un metru si jumatate si se actioneaza in continuare cu utilaje pentru degajarea zapezii si curatarea acestui segment.Se recomanda cu insistenta soferilor echiparea adecvata pentru iarna a autovehiculelor. Informatii actualizate cu privire la starea drumurilor din Bulgaria se pot obtine de pe aplicatia pentru telefoane mobile LIMA - www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agentiei Executive Infrastructura Rutiera din Bulgaria - www.api.bg si in regim non-stop la telefonul 0700 130 20.Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Sofia +359 2 9733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Sofia: +359 879 440 758.