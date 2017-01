CFR a anulat 99 de trenuri care trebuia sa circule joi. Lista acestora si cum se pot obtine informatii despre circulatia oricarul tren

La aceasta ora nu sunt linii inchise si nici trenuri blocate, circulatia fiind adaptata conditiilor meteo nefavorabile, afirma CFR Calatori pe pagina de Facebook.Pe magistrala Bucuresti - Constanta trenurile circula in continuare remorcate cu locomotive Diesel, din cauza pericolului formarii sulurilor de zapada.Circulatia trenurilor va fi adaptata conditiilor meteo extreme si pe parcursul zilei de joi. Se intervine constant cu utilaje si echipaje feroviare pe raza Regionalelor Bucuresti, Galati, Constanta.Lista trenurilor anulate joi, AICI Cum se obtin informatii despre orice tren:In aplicatia TRENUL MEU , introduceti numarul exact al trenului in casuta indicata si click pe Informatii tren. Obtineti informatii in timp real despre opriri, intarzieri, minutele de stationare in urmatoarea gara si timpul estimat de sosire, potrivit CFR Calatori.Camera web cu tabela Garii de Nord din Bucuresti, AICI