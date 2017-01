Bucuresti: Un tramvai de pe linia 32 a deraiat la iesirea din depou, circulatia a fost oprita 2 ore

El a precizat ca in cele doua ore pe linia tramvaiului 32 au fost introduse autobuze pentru preluarea calatorilor.Tobescu a mai spus ca in tramvai nu erau calatori pentru ca deraierea s-a produs la iesirea din depou, iar circulatia pe aceasta linie nu a fost afectata intrucat imediat au fost introduse autobuze care au preluat calatorii din statiile tramvaielor.Circulatia pe linia tramvaiului 32 a fost reluata de la ora 6.50.Tobescu a mai spus ca joi a fost suplimentat programul de transport in comun in Bucuresti, pe toate liniile fiind introduse in circulatie toate autobuzele, troleibuzele si tramvaiele din parcul RATB.