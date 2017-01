UPDATE Incendiu puternic la o cladire in care se afla animale de la Circul Globus din Capitala. 11 dintre ele, inclusiv doi tigri, au murit 

Colonelul Irinel Precup de la ISU a precizat ca animalele nu au fost mutate pentru ca este frig si unele sunt periculoase. Precup a adaugat ca nu exista nicio ipoteza in acest moment privind declansarea focului.Pompierii au reusit sa salveze sapte tigri, sase camile, taurasi si ponei, un cal, un cangur si mai multi ogari si capre, afirma ISU. Nu au mai putut fi salvate patru pisici, doi porcusori vietnamezi, doi tigri si trei caini, precizeaza sursa citata, potrivit Agerpres.Potrivit ISU-BIF, citat de News.ro, incendiul a fost stins, dar se mai degaja fum si se verifica toate spatiile interioare.Purtatorul de cuvant al ISU, Daniel Vasile, a precizat ca incendiul a cuprins o cladire de pe Soseaua Petricani din Capitala si se manifesta pe o suprafata de 300 de metri, fiind vorba despre un grajd pentru animale in care se afla cinci lei si tigri. De asemenea, flacarile au cuprins si o cladire administrativa.Potrivit sursei citate, pompierii au solicitat interventia medicilor veterinari, luand legatura atat cu reprezentanti ai Circului Globus, cat si ai Gradinii Zoologice, astfel incat animalele sa fie tranchilizate si mutate din grajdurile cuprinse de flacari.Reprezentantul ISU Bucuresti-Ilfov preciza ca in jurul orei 7.15 la fata locului a ajuns un reprezentant al circului, care a tranchilizat o parte din animale.Interventia pompierilor a fost ingreunata si din cauza zapezii, fiind probleme in identificarea hidrantilor la nivelul carosabilului."Am solicitat Apa Nova sa mareasca presiunea pe reteaua de hidranti din zona. Au fost probleme in identificarea hidrantilor la nivelul carosabilului din cauza zapezii. Au fost identificati si hidranti inghetati in zona respectiva", afirma Daniel Vasile.La fata locului au fost trimise 15 autospeciale, doua autoscari si un echipaj SMURD.