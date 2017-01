Dan Andronic: M-am intalnit cu generalul SRI Florian Coldea in 2010 pe aeroportul din Istanbul, nu stiu de unde venea

"In privinta afirmatiilor lui Sebastian Ghita vreau sa fac urmatoarea precizare: confirm faptul ca, undeva, dupa alegerile din 2009, m-am intalnit cu prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, pe aeroportul din Istanbul, la check-in.Eu fusesem pentru cateva zile cu sotia si niste prieteni la Istanbul. El nu stiu de unde venea. Nu pot da mai multe detalii in privinta altor persoane, pentru ca la acel moment nu-l cunosteam pe Sebastian Ghita.As putea sa-i intreb pe acei prieteni cu care am fost la Istanbul, numai ca, din punctul meu de vedere, cea mai simpla verificare se poate face luand lista de pasageri si vazand daca numele lui Sebastian Ghita, Florian Coldea si numele sotiilor lor apar acolo. Repet, m-am intalnit pe aeroportul din Istanbul, la o cursa Istanbul - Bucuresti, cu generalul Florian Coldea, pe care-l cunoscusem in anul 2009, cand am lucrat cu Traian Basescu in campania electorala. Nu-mi mai amintesc daca avionul era operat de Turkish Airlines sau Tarom. Nu stiu de unde venea generalul Coldea, nu mi-a precizat acest lucru si a fost o conversatie de doua-trei minute", a declarat Dan Andronic, pentru EVZ.Ulterior, acesta a revenit si a precizat ca a gasit in e-mailuri biletele de avion care arata ca a fost vorba de o cursa Tarom din februarie 2010."Nu vreau sa dau mai multe detalii pentru ca inteleg implicatiile unei asemenea declaratii, cu atat mai mult cu cat vorbim de o ancheta a Parchetului General sau de una interna a SRI", a mai spus Dan Andronic.