Doi noi secretari de stat la Ministerul Agriculturii, numiti de premier; Daniel Botanoiu revine la MADR dupa trei luni

Daniel Botanoiu se reintoarce pe postul pe care l-a detinut acum trei luni. El a fost numit secretar de stat in Ministerul Agriculturii in 2012, odata cu preluarea preluarea acestui portofoliu de catre Daniel Constantin. El a fost mentinut in functie de catre ministrul tehnocrat Achim Irimescu pana octombrie 2016.Alexandru Potor este presedintele Federatiei Nationale a Grupurilor de Actiune Locala din Romania, iar numele sau a fost vehiculat pentru un post de secretar de stat in noiembrie 2015, dupa instalarea guvernului Ciolos, dar numirea sa nu s-a mai facut. La alegerile parlamentare din 2016, Potor a candidat de pe locul 3 al listei pentru Senat a PSD, din judetul Ialomita, insa nu a reusit sa obtina mandatul.