Sebastian Ghita: Mi-am facut vacanta cu Coldea in Seychelles si la intoarcere ne-am intalnit cu Dan Andronic

La inceputul lui 2010, in februarie, am fost impreuna cu familiile in Seychelles. Era inainte de congresul PSD si am decis sa mergem intr-o insula exotica. Am stat impreuna la Hotelul Hilton. Dintr-o intamplare am gasit acasa plicul cu facturile de la hotel. Am stat 10 zile si imi amintesc ca il rugam pe Florian Coldea sa-l ajute pe Ponta sa castige presedintia PSD, iar el imi spunea ca Basescu nu-l vrea.

Dan Andronic poate sa va confirme ca ne-am intersectat la intoarcere pe aeroportul Istanbul. Atunci a stat de vorba cu mine si Codlea. Coldea s-a speriat de Andronic si si-a mutat biletul de la Business la Economic, de teama sa nu afle Basescu cu cine era.

In 2012 am fost iarasi cu Coldea in vacanta, in Toscana (Italia - n.red.) cu Dancu si un prieten. Iata un document de la vila in care am stat cu nuumele noastre tiparite pe document (arata o factura).

Am fost cu Coldea si in vacanta la Disneyland la Paris.

Ghita a prezentat fotografii ale celor doua familii, impreuna cu copiii, si a sustinut ca in imagini apare si sotia lui Coldea, la randul sau general in SRI.Sebastian Ghita a mai spus ca i-a cerut lui Coldea sa il sustina pe Victor Ponta la sefia PSD, dar Coldea i-ar fi raspuns ca Traian Basescu nu il vrea.Ghita a mai declarat ca presedintele Iohannis ar fi sub presiunea lui Coldea si Kovesi: "Ii e frica de ce i sa va intampla dupa ce isi termina mandatul de presedinte si de dosarele care i se pot face sotiei sale, Carmen Iohannis".