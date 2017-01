Curtea de Apel Pitesti a amanat, cu doua saptamani, pronuntarea in procesul intentat de Kovesi postului Antena 3

Completul de judecata de la Curtea de Apel Pitesti, pe rolul careia se afla procesul dintre Laura Codruta Kovesi si Antena 3, a decis, miercuri, sa amane pronuntarea in acest dosar, asteptand, pe de o parte, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra unei cereri de stramutare a dosarului formulata de parati, iar, pe de alta parte, asteptand o decizie in privinta altei cereri de recuzare a completului de judecata.In situatia in care una dintre cele doua cereri va fi solutionata favorabil, pronuntarea nu va mai avea loc, au precizat magistratii pitesteni la infatisarea de miercuri de la Curtea de Apel.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in 21 aprilie, stramutarea dosarului in care procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a dat in judecata mai multi jurnalisti si postul de televiziune Antena 3, de la Curtea de Apel Bucuresti, unde era inregistrat din 29 decembrie 2015 si avusese primul termen in 23 martie.Cererea de stramutare a fost formulata de catre Mugur Ciuvica, Bianca Grigore, Razvan Savaliuc, Mihai Gadea, Radu Tudor si SC Antena 3 SA, cei pe care Kovesi i-a dat in judecata, in nume personal, dupa afirmatiile facute pe postul de televiziune in legatura cu dosarul "Bercea - Mircea Basescu".Dosarul trimis la Curtea de Apel Pitesti a fost inregistrat in 3 mai, iar primul termen de judecata dupa stramutare a fost stabilit in 8 iunie.In 16 octombrie 2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 250.000 de lei daune morale, in dosarul in care a dat in judecata Antena 3, cerand despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe post.Tribunalul Bucuresti a admis in parte actiunea Laurei Codruta Kovesi si a obligat in solidar Antena 3 si pe Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Bianca Nae, Radu Tudor si Razvan Savaliuc sa-i plateasca procurorului-sef al DNA 250.000 de lei.Actiunea fusese depusa de catre Codruta Kovesi, in nume personal, in februarie 2015, la Tribunalul Bucuresti si are ca obiect daune morale "pentru afirmatii mincinoase care au creat un grav prejudiciu de imagine si au adus o grava atingere demnitatii umane".