Trenurile au reinceput sa circule intre Bucuresti si Ploiesti, dupa cateva ore de intrerupere

CFR spune ca a suplimentat numarul personalului care intervine la aceasta ora pentru deszaperirea aparatelor de cale pe tot complexul de linii care asigura intrarea si expedierea garnituilor in si din Gara de Nord. Circulatia nu se desfasoara normal si trenurile pleaca din Gara de Nord cu intarzieri mari."Deoarece interventiile pentru asigurarea fiecarui parcurs de intrare/expediere din Gara de Nord se opereaza individual pentru fiecare tren in parte, trenurile care trebuie sa ajunga in Gara de Nord stationeaza temporar in parcurs, astfel incat personalul feroviar sa poata interveni pentru deszapezirea si curatarea aparatelor de cale si a liniilor. De asemenea, exista dificultati si in pregatirea garniturilor si scoatrea lor la peron pentru inscrierea in circulatie", spun reprezentanii CFR.Intarzierile au fost extrem de mari.Un exemplu este trenul IR 1644 Beclean pe Somes - Bucuresti care a ajuns in Gara de Nord cu patru ore si 20 de minute intarziere, adica la ora 12.51. Trenul a plecat fara intarziere din Ploiesti Vest, la 7.49, insa drumul pana la Gara de Nord a durat cinci ore cu cinci stationari lungi.Trenul IR 1558 a facut sase ore si 20 de minute pe cei 128 km intre Buzau si Bucuresti, stationand doua ore in gara Brazi si alte cateva zeci de minute in cateva gari.Trenul IR 1742 Satu Mare - Bucuresti a avut cinci ore si cinci minute intarziere, facand 4 ore si 50 de minute intre Ploiesti Vest si Bucuresti, cu aproape 100 de minute stationare la Brazi.Trenul R 3004 a facut peste opt ore intre Brasov si Bucuresti (6.05 - 14.21, stationand trei ore la Ploiesti Vest.Un alt exemplu: trenul IR 1621 Bucuresti Nord - Timisoara a plecat din Gara de Nord la 12.30, in loc de 10.00, iar trenul IR 1753 Bucuresti - Suceava a plecat la ora 13.59, cu trei ore mai tarziu fata de grafic.Trenul IR 1645 Bucuresti - Targu Mures a plecat cu 115 minute intarziere din Capitala, la 14.10.