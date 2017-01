Iarna face victime in Galati: Un barbat a intrat in stop cardiac dupa ce ar fi cazut in zapada; un altul a fost gasit inghetat intr-o magazie

Potrivit acestuia, un echipaj al ambulantei s-a deplasat la o adresa din Galati, in urma unui apel la 112, in care s-a comunicat ca un barbat de 60 de ani a fost gasit in zapada, in curtea casei.'Ni s-a relatat ca el cazuse in curte, in zapada, dar echipajul ambulantei l-a gasit in stop cardiac in casa. S-au efectuat manevrele de resuscitare, insa nu s-a reusit salvarea acestuia si a fost declarat decesul', a spus Polinschi.Trupul barbatului a fost preluat de medicii legisti pentru a se stabili cauza decesului.Intr-un alt caz, un batran de 75 ani din localitatea Plesa a fost gasit marti seara inghetat intr-o magazie. Se pare ca el a murit cu cel putin 24 de ore inainte de a fi descoperit de vecini.