CFR: Calatorii unui tren InterRegio Constanta - Iasi au fost preluati de alt tren, dupa ce plugul locomotivei s-a rupt

Impactul a avut loc intre statiile Dorobanti si Medgidia, iar calatorilor li s-a asigurat in gara Constanta asistenta, ceai si alimente."Pentru continuarea calatoriei, pasagerii au fost preluati de trenul suplimentar 12096 care a plecat din Constanta in cursul diminetii, la ora 07:30, spre Bucuresti, cu plug de zapada antemergator, din cauza conditiilor meteo nefavorabile", se arata in comunicat.CFR SA a anuntat suplimentarea numarului angajatilor care intervin pentru deszaperirea aparatelor pe toate liniile care asigura intrarea si expedierea garniturilor in si din Gara de Nord.In Gara de Nord, la ora 12.00, existau intarzieri de circa patru ore pentru trenurile care trebuie sa soseasca din Vatra Dornei, Satu Mare, Ploiesti si Sighetu Marmatiei. La plecari, exista intarzieri de peste doua ore pentru trenurile care pleaca catre destinatiile Ploiesti, Brasov, Brasov si Timisoara.