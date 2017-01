Giurgiu: Doi cetateni turci si un sirian care incercau sa intre pe jos in Romania, prinsi de politistii de frontiera la Calafat

'Politistii de frontiera din cadrul ITPF Giurgiu - SPF Calafat au descoperit doi cetateni turci si un sirian care au incercat sa intre ilegal in tara, evitand controlul din Punctul de Frontiera Calafat. Astfel, aproape de miezul noptii de marti spre miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat au observat in zona adiacenta a PTF Calafat trei persoane care se deplasau pe jos dinspre Bulgaria spre Romania printre autocamioanele stationate la controlul de frontiera', se arata in comunicatul de presa al ITPF Giurgiu.Politistii de frontiera doljeni au declansat o actiune specifica si au procedat la retinerea si conducerea la sediul PTF Calafat a acestora.La cercetari, persoanele in cauza au declarat ca doi dintre ei sunt cetateni turci, iar al treilea este cetatean sirian si au varste cuprinse intre 21 si 37 ani.Barbatii au mai declarat autoritatilor de frontiera ca 'au trecut podul peste Dunare ascunsi sub remorcile a doua automarfare, au escaladat gardul de protectie al punctului de frontiera si au incercat sa intre ilegal in Romania, intrucat nu detineau documente de calatorie asupra lor'.La cercetari a fost stabilit faptul ca acestia au plecat in urma cu aproximativ doua luni din Turcia pe ruta Turcia - Bulgaria si intentionau sa ajunga in Germania.Politistii de frontiera au procedat la intreruperea calatoriei persoanelor in cauza, iar conform protocolului romano-bulgar, migrantii, au fost predati Politiei de Frontiera bulgare, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun