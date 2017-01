SURSE Constantin Sima, procuror detasat la Ministerul Justitiei, ar urma sa fie unul din cei patru secretari de stat/ In calitate de presedinte al Asociatiei Procurorilor, s-a pronuntat pentru gratiere si amnistie

Constantin Sima (62 de ani) este considerat un magistrat din garda veche, pozitiile sale referitoare la probleme din justitie fiind similare cu cele exprimate de Asociatia Magistratilor din Romania condusa de Viorica Costiniu. Potrivit unui comunicat al Asociatiei Procurorilor din Romania condusa de Cristian Sima, citat de Lumea Justitiei, asociatia "si-a exprimat acordul cu privire la eventualitatea adoptarii unei legi de gratiere pentru unele infractiuni si amnistie pentru alte infractiuni, cu conditia ca infractiunile in cauza sa fie de o gravitate mica sau moderata". Aceasta pozitie a fost exprimata public dupa intalnirea din 10 ianuarie dintre ministrul justitiei, Florin Iordache, si mai multe asociatii profesionale ale magistratilor.In iulie 2016, de Ziua Justitiei, Constantin Sima a pledat pentru ridicarea MCV."In zilele de sarbatoare nu se fac reprosuri, doresc doar sa amintesc ca distinsul nostru consiliu judiciar se afla in ultimul an de mandat, un mandat greu, presarat cu regretabile neimpliniri dar si cu remarcabile succese. Pentru toate acestea, doresc sa multumesc CSM si sa-i amintesc ca, inainte de a incheia mandatul, mai are un obiectiv major ￯ acela de a se situa in fruntea tuturor fortelor democratice si de a face toate demersurile pentru ridicarea MCV. Acest mecanism se aplica in Romania printr-un procedeu unicat in Uniunea Europeana, se aplica de noua ani si consider ca este momentul sa fie ridicat, sa se recunoasca justitia romaneasca la nivelul celorlalte justitii ale statelor membre UE. Altfel, nu ar fi drept si nu ar fi echitabil", a declarat Sima citat de Agerpres.Potrivit unui articol publicat in 2012 de ziarul Gandul, Constantin Sima este seful Serviciului de resurse umane, documentare s statistica judiciara din cadrul Parchetului General. Procurorul Sima are 30 de ani de magistratura si-a inceput activitate inainte de 89 la Procuratura din Targoviste. In 2005 a infiintat Asociatia Procurorilor din Romania al carei presedinte este si in prezent. Presa a relatat ca a instrumentatdosarul Caritas in care a fost trimis in judecata Ion Stoica condamant la doi ani de inchisoare. Constantin Sima a revenit in atentia publica in ultimele zile printr-o scrisoare in care o acuza pe Laura Codruta Kovesi de netrasparenta in modul in care a condus Parchetul General.