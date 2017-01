Gabriela Firea: Cine poate, sa stea acasa, cel putin pana la pranz

"Liniile RATB sunt functionale. Avem 770 de autobuze, 250 de tramvaie. Am suplimentat parcul RATB cu 30% pentru a face fata. La 11:00 specialistii spun ca ninsoarea se va mai potoli, dar va ninge pana la pranz. Bucurestiul nu e blocat. Se poate circula cu RATB-ul. Daca nu trebuie sa ajunga urgent oriunde sa renunte la calatorie macar pana la pranz, pentru ca atunci se va putea interveni mai eficient, nu doar pe bulevarde, ci si pe secundare. In sectorul 5 a fost o situatie mai dificila. Acoperisul fostei fabrici de bere s-a prabusit. Am luat masuri. S-a imprejmuit zona, s-a oprit circulatia - am avut doua linii deviate. Nu e pericol", a spus Gabriela Firea.Totodata, primarul a adaugat ca solutia inchiderii scolilor a fost una inteleapta, chiar daca au fost nemultumiri. Sunt peste 250 de mii de elevi. Va imaginati ce ar fi insemnat deplasarea"."De la 22.00 ninge abundent. Ninsoarea nu se va opri. Interventia va continua toata ziua si maine. Nu se vor putea debloca toate lateralele. Suntem in comandament de iarna. Actionam cu celeritate. Toate unitatile de primiri urgente sunt functionale", a spus primarul, potrivit Digi24.