FOTOGALERIE Capitala sub zapada: Statii RATB necuratate pe linia tramvaiului 21. Stradutele din cartiere nu au fost deszapezite. Pietonii, nevoiti sa mearga pe strada pentru ca zapada pe trotuare ajunge pana la genunchi

Peste jumatate din statiile si refugiile pentru pietoni de pe linia tramvaiului 21 in Bucuresti erau necuratate la ora scrierii acestei stiri, potrivit reporterului HotNews.ro.In statia de sosire de la capatul liniei 21, in Piata Sfantul Gheorghe, calatorii se vad nevoiti sa coboare din mijlocul de transport in comun intr-un munte de zapada.