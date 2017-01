Circulatia trenurilor Ploiesti - Bucuresti este suspendata

Potrivit tabelei din Gara de Nord, trenurile IR 1552 si 15060 de la Ploiesti Sud, care ar fi trebuit sa soseasca la ora 7:55, respective 8:02, au intarzieri de peste 100 de minute.IR 1630 Brasov - Ploiesti Vest - Bucuresti (sosire 7:30), are o intarziere de 140 de minute, IR 3002 Brasov - Ploiesti Vest - Bucuresti (sosire 7:48) are intarziere de 120 de minute, iar IR 14032 Brasov - Ploiesti Vest - Bucuresti (sosire 8:20) are 100 de minute intarziere. CFR Calatori a anulat miercuri 80 de trenuri , majoritatea fiind legaturi intre localitati din sudul si estul tarii, iar din cauza ninsorii si a viscolului se circula cu restrictii de viteza pe regionalele Bucuresti, Craiova, Galati si Constanta.