Galati: Traversarea Dunarii cu bacul, suspendata din cauza viscolului

Potrivit acestora, o singura cursa bac, in special cu navetisti, a trecut in aceasta dimineata la ora 6.00 de la Zaclau - Tulcea la Galati, insa traversarea s-a desfasurat cu mare dificultate, pentru ca sloiurile de gheata s-au compactat, iar daca fenomenul va continua, cursele de bac nu se vor mai relua.Cat priveste traficul rutier, in continuare este inchis DN 24D de la Balabanesti - Cuca la intersectia cu DN 26. Sunt inchise, de asemenea, patru drumuri judetene, DJ 251 Smardan-Schela, DJ 242D Baneasa - Suceveni, DJ 242E Roscani - Oancea si DJ 253 Umbraresti - Cudalbi - Baleni.In aceasta dimineata, lucratorii ISU ajutati de drumari au scos din nameti trei autovehicule, doua blocate pe DJ 251 Smardan-Schela si unul pe DJ 252I Poiana - Fantani. Toti pasagerii, navetisti, se afla acum in siguranta, doi, in localitatea Schela si unul, la Primaria Poiana